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  • 05.06.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 16:52

Son dakika haberi: Danimarka-İrlanda maçı 'ın

FIFA Kokartlı Hakem , Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev!

Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasını, FIFA Kokartlı Hakemimiz yönetecek.

Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak..

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