Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Önümüzdeki sezon...

Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.
Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.
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