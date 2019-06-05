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  • 05.06.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 19:34

Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! Önümüzdeki sezon...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray taraftarları Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu merak ediyordu. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin en tepedeki ismi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir transfer açıklaması geldi.



Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Galatasaray'da gözler transferin gözdesi Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti. Milan'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu transferi ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

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