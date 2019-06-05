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kritik maçı öncesinde ilk 11'i belirliyor

ile çok kritik bir maça çıkacak olan 'da hazırlıklar sürüyor... Teknik patron kampta futbolcularına Fransa’yı adeta ezberlettiriyor. Takımda hava mükemmel.

İlk 11 netleşiyor

Cumartesi günü Konya'da Fransa ile çok kritik bir maça çıkacak olan Milli Takımımız'da hazırlıklar sürüyor... Şenol Güneş kritik 90 dakika öncesi ilk 11'i büyük oranda belirledi. Tecrübeli hocanın kalede Mert'e, savunmada Zeki, Kaan, Merih ve Hasan Ali'ye, orta alanda Dorukhan, Emre, Yusuf Yazıcı, Cengiz ve Hakan'a, ileri uçta ise Burak Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor. Dün sakatlığı süren Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Emre bireysel idmanlarına devam etti, Dorukhan ise tedbiren takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Emre ve Dorukhan, Fransa mücadelesine yetişecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA
Cenk Tosun'un sakatlığında Fransa önünde en büyük gol silahı Burak Yılmaz olacak. Yunanistan ve Özbekistan önünde önlem amaçlı oynatılmayan yıldız futbolcu idmanlardaki formuyla herkesin yüzünü güldürüyor.

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