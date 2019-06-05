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Başkanı Hasan 'dan açıklaması! ’ı seçer

Başkanı Hasan , “, ’ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray’ın ’nde mücadele etmesi” dedi.

Vedat Muriç Galatasaray’ı seçer

Çaykur ​Rizespor'un yıldızı Vedat Muriç ile ilgili çarpıcı açıklamalar... Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklifinden ve artı bir oyuncu teklif ettiğinden haberim yok. Bize şu anda gelen resmi teklif yok. Vedat, 'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" diyerek sözlerini sürdürdü.

BİZDEN AYRILMALI
, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var. Vedat bizde kalırsa çok olur. Takasa sıcak bakmıyoruz" dedi.

BU SEZON KENDİNİ AŞTI!
Vedat Muriç geride kalan sezonda formasıyla 36 maça çıktı. Kosovalı golcü bu maçlarda 17 gol atarken 8 de asist yaptı. Muriç adeta kariyer sezonunu yaşadı.

AVRUPA FAKTÖRÜ ONUN İÇİN ÖNEMLİ
Vedat ​Muriç yakın çevresine yaptığı açıklamada, 'nde forma giymek istediğini belirtti.

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