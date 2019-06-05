Çaykur ​Rizespor'un yıldızı Vedat Muriç ile ilgili çarpıcı açıklamalar... Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklifinden ve artı bir oyuncu teklif ettiğinden haberim yok. Bize şu anda gelen resmi teklif yok. Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" diyerek sözlerini sürdürdü.

BİZDEN AYRILMALI

Kartal, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var. Vedat bizde kalırsa çok olur. Takasa sıcak bakmıyoruz" dedi.

BU SEZON KENDİNİ AŞTI!

Vedat Muriç geride kalan sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 36 maça çıktı. Kosovalı golcü bu maçlarda 17 gol atarken 8 de asist yaptı. Muriç adeta kariyer sezonunu yaşadı.

AVRUPA FAKTÖRÜ ONUN İÇİN ÖNEMLİ

Vedat ​Muriç yakın çevresine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti.