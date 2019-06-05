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Comolli hakemleri eleştirdi! Hakemlerin durumu utanç verici

Fenerbahçe Sportif Direktörü hakemler hakkında ağır eleştirilerde bulundu. “Türk hakemlerin durumu utanç verici. Çok ama çok kötü” dedi.

Hakemlerin durumu utanç verici

Fenerbahçe Sportif Direktör , Asist Analiz'e özel açıklamalar yaparken hakemler hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

TRANSFER PEŞİNDE
Türk hakemleri hakkında 'utanç verici' yorumunu yapan Comolli, "Rizespor maçından sonra başkanımız Ali Koç ve Başkan yardımcısı Semih Özsoy gerekenleri söyledi. Hakemlerin durumu Türk futbolu adına utanç verici ve korkunç. Çok ama çok kötü." şeklinde konuştu. Transferde artık söz sahibi olmadığı dedikodularını yanıtlayan Comolli, "Gerçekten mi? Öyleyse şu an Madrid'de menajerle ne görüşüyorum? Peki geçtiğimiz gün Bakü'de ne yapıyordum? Orada kimlerle görüştüm? Her an her dakika transferle ilgileniyorum. Her zaman yaptığım gibi" ifadelerini kullandı.

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