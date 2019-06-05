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İspanyol golcü Marti'yi listeye aldı

Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli oyuncu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İspanyollar’a göre İngiliz takımları da ile transferde yarışıyor...

Yeni gözde Marti

Diagne ile problem yaşayan ve golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray için flaş bir isim daha ortaya atıldı. İspanyol medyasına göre Cimbom, forması giyen Roger Marti ile ilgileniyor. Haberde, Cimbom'un 28 yaşındaki golcü için resmi teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
G.Saray'ın Levanteli oyuncu için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu yazıldı. İspanyol ekibinin oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı da haberde yer aldı. Marti ise takımdan ayrılmak istiyor.

2 KULÜP SIRADA BEKLİYOR
Aslan bu transferde rakipsiz değil... için 'den Wolverhampton ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu öne sürüldü. 3 kulüp transferde rekabete girecek.

6 YILDIR LEVANTE'DE OYNUYOR​
Geçtiğimiz sezon 31 lig maçında forma giyen Roger Marti, 13 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncunun 2023 yılına kadar Levante ile sözleşmesi bulunuyor. İspanyol forvet 2013'ten beri Levante'de oynuyor.

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