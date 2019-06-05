Diagne ile problem yaşayan ve golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray için flaş bir isim daha ortaya atıldı. İspanyol medyasına göre Cimbom, Levante forması giyen Roger Marti ile ilgileniyor. Haberde, Cimbom'un 28 yaşındaki golcü için resmi teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

G.Saray'ın Levanteli oyuncu için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu yazıldı. İspanyol ekibinin oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı da haberde yer aldı. Marti ise takımdan ayrılmak istiyor.

2 KULÜP SIRADA BEKLİYOR

Aslan bu transferde rakipsiz değil... Roger Marti için İngiltere'den Wolverhampton ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu öne sürüldü. 3 kulüp transferde rekabete girecek.

6 YILDIR LEVANTE'DE OYNUYOR​

Geçtiğimiz sezon 31 lig maçında forma giyen Roger Marti, 13 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncunun 2023 yılına kadar Levante ile sözleşmesi bulunuyor. İspanyol forvet 2013'ten beri Levante'de oynuyor.