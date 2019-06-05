Galatasaray'ın gündeminde Arjantinli yıldız Ever Banega da var. Galatasaray'ın Sevilla'da forma giyen Banega için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu iddia edildi. La Colina de Nervion'da yer alan habere göre Galatasaray, Ndiaye ve Belhanda'nın ayrılması halinde yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Sevilla forması giyen futbolcu için sarı kırmızılılar dışında Boca Juniors'un da istekli olduğu belirtildi. Fakat oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'dan yapıldığı vurgulandı. 30 yaşındaki Ever Banega'nın İspanyol kulübü Sevilla ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.