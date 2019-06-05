Beşiktaş'ta Leipzig ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Atınç Nukan şimdilik beklemeye alındı. Bu oyuncunun arka arkaya geçirdiği sakatlıklardan endişe duyan Siyah-Beyazlı yönetim Atınç'ın sağlık raporlarını inceleyecek. Eğer Atınç'ın raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa bu takdirde Abdullah Avcı'nın görüşü alınacak. O da onay verirse bu transfer gerçekleşecek.