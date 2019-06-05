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'ı beklemeye aldı

’den ayrılan ve bonservisi elinde olan şimdlik beklemeye alındı. Yönetimi Atınç’ın sağlık raporlarını inceleyecek. Son kararı verecek...

Atınç beklemeye alındı

Beşiktaş'ta Leipzig ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Atınç Nukan şimdilik beklemeye alındı. Bu oyuncunun arka arkaya geçirdiği sakatlıklardan endişe duyan Siyah-Beyazlı yönetim Atınç'ın sağlık raporlarını inceleyecek. Eğer Atınç'ın raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa bu takdirde Abdullah Avcı'nın görüşü alınacak. O da onay verirse bu transfer gerçekleşecek.

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