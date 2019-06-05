Sergen Yalçın Alanyaspor'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezonun 13. haftasında 12 puanla devraldığı Alanyaspor'u 44 puana taşıyan ve ligi 9'uncu sırada bitiren Sergen Yalçın ile yola devam edilmeyecek.

Turuncu-Yeşilli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Daha önce Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.