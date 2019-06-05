Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.06.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 13:03

'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden , ile yapılan görüşmelerde gelecek sezon için anlaşmaya sağlanamadığını açıkladı.

Sergen Yalçın Alanyaspor'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezonun 13. haftasında 12 puanla devraldığı 'u 44 puana taşıyan ve ligi 9'uncu sırada bitiren ile yola devam edilmeyecek.

Turuncu-Yeşilli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Daha önce Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSergen Yalçın Alanyaspor'dan ayrıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri