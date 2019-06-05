Beşiktaş Umut Meraş için ilk ciddi adımını attı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde olan milli futbolcu için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro ile birlikte bir futbolcu önerdiği ortaya çıktı. Bu oyuncunun Orkan Çınar olduğu gelen bilgiler arasında.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Bursaspor'un 1.5 milyon Euro'yu çok az bulduğu ve Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep ettiği belirlendi. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin tam gaz devam ettiği ve yeni bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi.

LİLLE DE UMUT İÇİN DEVREDE

Umut Meraş için Fransız takımlarından Lille'nin de devrede olduğu belirlendi. Lille'nin 1.2 milyon Euro ve Umut'un sonraki satışından pay önerdiği iddia edildi. Bu gelişme Beşiktaş Yönetimi'ni endişelendirdi.