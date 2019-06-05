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Umut’u bitirmek için start verdi. , için ’a 1.5 milyon Euro ile birlikte 1 futbolcu önerdi. Teklifi çok az bulan Yeşil-Beyazlılar 3 milyon Euro talep etti. 2 kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. ’nin de Umut Meraş için devreye girdiği öne sürüldü.

Umut Meraş hamlesi

Beşiktaş Umut Meraş için ilk ciddi adımını attı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde olan milli futbolcu için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro ile birlikte bir futbolcu önerdiği ortaya çıktı. Bu oyuncunun Orkan Çınar olduğu gelen bilgiler arasında.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Bursaspor'un 1.5 milyon Euro'yu çok az bulduğu ve Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep ettiği belirlendi. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin tam gaz devam ettiği ve yeni bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi.

LİLLE DE UMUT İÇİN DEVREDE
Umut Meraş için Fransız takımlarından 'nin de devrede olduğu belirlendi. Lille'nin 1.2 milyon Euro ve Umut'un sonraki satışından pay önerdiği iddia edildi. Bu gelişme Yönetimi'ni endişelendirdi.

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