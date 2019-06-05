Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı transfer için kolları sıvamış durumda... Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede, Medipol Başakşehir'den öğrencisi olan Eljero Elia'nın alınmasını istediği öğrenildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Beşiktaş yönetimi bu gelişme sonrasında Hollandalı kanat oyuncusu için hemen harekete geçti. Yeni sezonda Serdal Adalı ile birlikte transfer görüşmelerini yürütecek olan Başkan Fikret Orman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Orman'ın 1 yıl sözleşmesi bulunan Elia'nın transferinde kolaylık isteyeceği öğrenildi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2017-18 sezonunun başında Feyenoord'tan Başakşehir'e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon bekleneni veremedi. Elia ligde sadece 1 gol atabildi.