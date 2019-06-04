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: Dürüst’ü veto etmedik

Başkan Yardımcısı , "Galatasaray yeni yönetiminde 'ü istemedi" iddiaları yanıtladı. Günay, "Bizim Galatasaray olarak Ali Dürüst ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Dürüst’ü veto etmedik
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Galatasaray yeni TFF yönetiminde Ali Dürüst istemedi" iddiaları yanıtladı. Günay, "Bizim Galatasaray olarak Ali Dürüst ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Şunu net söyleyebilirim ki; beyin içinde olduğu bir yönetim listesi oluşturulsaydı, evet derdik. Kesinlikle bizim dışımızda gelişen bir durum" diye konuştu.

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