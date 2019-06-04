Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Galatasaray yeni TFF yönetiminde Ali Dürüst'ü istemedi" iddiaları yanıtladı. Günay, "Bizim Galatasaray olarak Ali Dürüst ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Şunu net söyleyebilirim ki; Ali Dürüst beyin içinde olduğu bir yönetim listesi oluşturulsaydı, evet derdik. Kesinlikle bizim dışımızda gelişen bir durum" diye konuştu.
- Spor
- 04.06.2019
- Gazete
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