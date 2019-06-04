Hasan Ali'ye West Ham kancası

İngiliz basınından BBC'nin duyurduğu son dakika haberine göre West Ham United, F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım ile ilgileniyor. West Ham, sözleşmesinde 5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Hasan Ali'nin menajeriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

HASAN ALİ DE İSTEKLİ

Hasan Ali Kaldırım'ın İngiltere Premier Lig'e transfer olmaya istekli olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. 30 kez Türkiye A Milli Takım formasını terleten Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe kariyerinde kaptanlığa kadar yükseldi.