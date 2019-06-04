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Hasan Ali'ye West Ham kancası

’nin haberine göre, İngiliz ekibi , Hasan Ali ile görüşüyor. İlk görüşmenin olumlu sonuçlandığı iddia edildi. 'ın 'e transfer olmaya istekli olduğu vurgulandı.

West Ham Hasan Ali’nin peşinde!

İngiliz basınından 'nin duyurduğu son dakika haberine göre , F.Bahçeli ile ilgileniyor. West Ham, sözleşmesinde 5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Hasan Ali'nin menajeriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

HASAN ALİ DE İSTEKLİ
Hasan Ali Kaldırım'ın 'e transfer olmaya istekli olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcu bu sezon formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. 30 kez A formasını terleten Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe kariyerinde kaptanlığa kadar yükseldi.

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