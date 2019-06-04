Ümit Can Avrupa’nın bileğini büktü!

14 yaşındaki Ümit Can Kaya, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı. Sağ ve sol kolda rakiplerini deviren Kaya, iki altın kazandı. Pendik Cahit Zarifoğlu Ortaokulu öğrencisi olan ve hedefini dünya şampiyonsına çeviren Ümit Can, omuriliğinde açıklık olduğu için tekerlekli sandalye kullanıyor. Ancak yardım aldığında adım atabiliyor.
- Spor
- 04.06.2019
- Gazete
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