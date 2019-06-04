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seride 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko 68-64

Beko ilk maçta 102-68 yendiği 'ı bu kez 68-64 devirerek seride 2-0 öne geçti. 2 takım arasındaki 3. maç 6 Haziran'da Tofaş'ın sahasında olacak.

Fenerbahçe Beko Tofaş’ı yine devirdi
Tahincioğlu Basketbol Ligi yarı final 2. maçında Fenerbahçe Beko ilk maçta 102-68 yendiği 'ı bu kez 68-64 devirerek seride 2-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler devreyi de 34-23 önde kapatmayı başardı. 2 takım arasındaki 3. maç 6 Haziran'da Tofaş'ın sahasında olacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

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