Tahincioğlu Basketbol Ligi yarı final 2. maçında Fenerbahçe Beko ilk maçta 102-68 yendiği Tofaş'ı bu kez 68-64 devirerek seride 2-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler devreyi de 34-23 önde kapatmayı başardı. 2 takım arasındaki 3. maç 6 Haziran'da Tofaş'ın sahasında olacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.
- Spor
- 04.06.2019
- Gazete
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