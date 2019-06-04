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  • 04.06.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 21:38

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye ve Fransa, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi merakla ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte karşılaşmasına dair detaylar...

Türkiye - Fransa maçı ne zaman?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. Türkiye - Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler şimdi "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM'DA FRANSA MESAİSİ

Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürdü. Milli Takım'ın bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı olarak yer almadı.

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

1- Fransa: 6 puan
2- TÜRKİYE: 6 PUAN
3- Arnavutluk: 3 puan
4- İzlanda: 3 puan
5- Andorra: 0 puan
6- Moldova: 0 puan

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