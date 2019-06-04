EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. Türkiye - Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler şimdi "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM'DA FRANSA MESAİSİ
Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürdü. Milli Takım'ın bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı olarak yer almadı.
EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fransa: 6 puan
2- TÜRKİYE: 6 PUAN
3- Arnavutluk: 3 puan
4- İzlanda: 3 puan
5- Andorra: 0 puan
6- Moldova: 0 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.