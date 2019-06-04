EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. Türkiye - Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler şimdi "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM'DA FRANSA MESAİSİ

Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürdü. Milli Takım'ın bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı olarak yer almadı.

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

1- Fransa: 6 puan

2- TÜRKİYE: 6 PUAN

3- Arnavutluk: 3 puan

4- İzlanda: 3 puan

5- Andorra: 0 puan

6- Moldova: 0 puan