Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.06.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 19:09

'da dönemi bitti!

Spor Toto 'de flaş bir ayrılık gerçekleşti.. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz 'da dönemi sona erdi. İki taraf da yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

Süper Lig'de flaş ayrılık!

Sezonun bitmesiyle yeni sözleşme için görüşen taraflar anlaşma sağlayamadı ve 'ın Aytemiz serüveni son buldu.

Sergen Yalçın sezonun 11. haftasında 12 puanla aldığı Alanyaspor'u sezon sonunda 44 puanla 9 sıraya taşımıştı. Alanyaspor Başkanı , Sergen Yalçın ile uzun süreli çalışmak istediklerini söylese de taraflar yeni sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri