Sezonun bitmesiyle yeni sözleşme için görüşen taraflar anlaşma sağlayamadı ve Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor serüveni son buldu.

Sergen Yalçın sezonun 11. haftasında 12 puanla aldığı Alanyaspor'u sezon sonunda 44 puanla 9 sıraya taşımıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın ile uzun süreli çalışmak istediklerini söylese de taraflar yeni sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı.