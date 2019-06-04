Fenerbahçe'de ​transferde haraketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper bölgesindeki açığı kapatmak için iki isimle temaslarını sıklaştıdı. Bu isimler Milan'la sözleşmesi biten Zapata ile geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan Nijeryalı Awaziem.

SKRTEL: SONUÇ ALAMADIM

Skrtel'in kalması durumunda bu iki isimden birisi kadroya katılacak. Ancak Skrtel'in ayrılması durumunda ise her ikisi ile de sözleşme imzalanması söz konusu. Geleceği ile ilgili konuşan Skrtel Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadığını ifade etti.