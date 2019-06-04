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'de savunmaya iki aday: ve

stoper mevkisi için 2 isimle dirsek temasında. ya da ’den biri gelecek. İkisinin birden gelme ihtimalinin de oludğu belirtildi.

İkisi de olabılır

Fenerbahçe'de ​transferde haraketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper bölgesindeki açığı kapatmak için iki isimle temaslarını sıklaştıdı. Bu isimler Milan'la sözleşmesi biten Zapata ile geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan Nijeryalı Awaziem.

SKRTEL: SONUÇ ALAMADIM
Skrtel'in kalması durumunda bu iki isimden birisi kadroya katılacak. Ancak Skrtel'in ayrılması durumunda ise her ikisi ile de sözleşme imzalanması söz konusu. Geleceği ile ilgili konuşan Skrtel ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadığını ifade etti.

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