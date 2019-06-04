Milli maçların ardından Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertli taraftarlarının yüreğine su serpti. 3 ay sonra 39 yaşına girecek olan Emre Belözoğlu, "Hem iyi çalışıyorum hem de kendime iyi bakıyorum. Eskisi kadar da çok sakatlık yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 04.06.2019
- Gazete
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