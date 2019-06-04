Salah geldi İslam karşıtlığı yarı yarıya düştü

İspanya'nın Madrid kentinde Tottenham'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın, İngiltere'ye sadece futboluyla katkı sağlamadığı ortaya çıktı. Mısırlı Salah, Liverpool'a transfer olduğu andan itibareni suç oranında büyük düşüş yaşandı. Özellikle Merseyside bölgesinde işlenen nefret suçları yüzde 19 oranında azaldı. Liverpool taraftarları tarafından atılan Müslüman karşıtı tweet'lerde yüzde 50 iyileşme sağlandı. Salah'ın İngiltere'ye transfer olmasının ardından düşen nefret söylemi Ada'daki Müslümanlar'ı da mutlu etti. Birçok İslam karşıtı, Salah sonrası sosyal medyada paylaştığı ırkçı mesajları sildi. Özür dileyenler de dikkat çekti. 2005 yılında tarihin en özel Şampiyonlar Ligi zaferi olarak kabul edilen İstanbul finalinde 3-0'dan geri dönüp Milan'ı 3-3 sonrası penaltılarla deviren Liverpool, favori şehrine 14 yıl aradan sonra dönüyor. Kırmızılar, İstanbul'da, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak.
Müslümanlar'ın İngiltere'de daha rahat dolaşmasını sağlayan Salah, Liverpool'un en önemli futbolcusu olarak gösteriliyor.
Müslümanlar'ın İngiltere'de daha rahat dolaşmasını sağlayan Salah, Liverpool'un en önemli futbolcusu olarak gösteriliyor.
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