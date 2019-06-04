Eski futbolcusundan Galatasaray'a şok dava

Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, 2014-18 yılları arasında oynadığı Galatasaray'a ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle 50 bin euroluk dava açtı. Tecrübeli futbolcu, İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurdu.



Yasin Öztekin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin Euro'nun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.



Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe'de 30 maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.