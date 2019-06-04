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  • 04.06.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:57

Eski futbolcusundan 'a şok dava

2014-2018 yılları arasında 'da forma giyen , sarı kırmızılı kulübe 50 bin euroluk alacağı nedeniyle dava açtı. İstanbul İş Mahkemesi'ne başvuran futbolcu Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin euronun ödenmediğini iddia etti.

Eski futbolcusundan Galatasaray'a şok dava

Göztepe'de forma giyen , 2014-18 yılları arasında oynadığı 'a ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle 50 bin euroluk dava açtı. Tecrübeli futbolcu, İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Yasin Öztekin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin Euro'nun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.

Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe'de 30 maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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