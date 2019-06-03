Yerli rotasyonunu genişletmeyi düşünen Galatasaray geçtiğimiz günlerde Erzurumsporlu Taylan Antalyalı için resmi teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlarken bir anda işler karıştı.

YETKİLİ ALBAYRAK

Erzurumspor küme düşmesine rağmen çok başarılı bir performans sergileyen Taylan'a Trabzonspor ve Beşiktaş da talip oldu. Her iki kulübün de hem genç yıldızın menajeri hem de Erzurumspor'la temasa geçtiği ifade ediliyor. Galatasaray cephesinde İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak'ın transferle bizzat ilgilendiği belirtiliyor.

MERAK EDİLİYOR

Alınan bilgilere göre Erzurum'un belirlediği bonservis bedeli 2 milyon Euro... Taylan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor.