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savaş çıkardı! , ve karşı karşıya

’ın resmi teklif yaptığı genç orta saha oyuncusu için ve da devreye girdi... Erzurum’un Taylan için 2 milyon Euro istediği ifade edildi

Taylan Antalyalı savaş çıkardı

Yerli rotasyonunu genişletmeyi düşünen Galatasaray geçtiğimiz günlerde Erzurumsporlu Taylan Antalyalı için resmi teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlarken bir anda işler karıştı.

YETKİLİ ALBAYRAK
Erzurumspor küme düşmesine rağmen çok başarılı bir performans sergileyen Taylan'a Trabzonspor ve Beşiktaş da talip oldu. Her iki kulübün de hem genç yıldızın menajeri hem de Erzurumspor'la temasa geçtiği ifade ediliyor. cephesinde İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak'ın transferle bizzat ilgilendiği belirtiliyor.

MERAK EDİLİYOR
Alınan bilgilere göre Erzurum'un belirlediği bonservis bedeli 2 milyon Euro... Taylan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor.

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