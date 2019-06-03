Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlandı... Buna göre Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini açıkladı. Futbolcunun sarhoş olduğunu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Neymar ise tuzağa düşürüldüğünü vurguladı.
- Spor
- 03.06.2019
- Gazete
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