Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde oynanacak.
- Spor
- 03.06.2019
- Gazete
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