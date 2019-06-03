Bugünkü
Takvim

Galatasaray’ı yenen Efes seriyi 2-0’a getirdi! 80-68

play-off yarı final ikinci maçında , konuk ettiği 'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

G.Saray’ı yenen Efes seriyi 2-0’a getirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında , konuk ettiği 'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin 3. maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray’ı yenen Efes seriyi 2-0’a getirdi! Anadolu Efes 80-68 Galatasaray Doğa Sigorta
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri