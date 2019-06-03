Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın resmen oturmasının ardından gözünü tamamen transfere çeviren Beşiktaş için Fransız basınından çok flaş bir iddia geldi.

OPSİYONU KULLANMAYACAK

Gazete ve internet sitelerinin haberine göre Siyah-Beyazlılar, son olarak Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Hatem Ben Arfa'yı transfer etmek istiyor. Müthiş bir sezonu geride bırakan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Ben Arfa'nın opsiyon maddesini kullanmayarak Rennes'ten ayrılacağı ifade ediliyor.

İSPANYA'DAN TALİPLERİ VAR

Fransız basını, Beşiktaş'ın Ben Arfa'nın menajeriyle temasa geçerek ilk adımı attığını da duyurdu. Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra İspanya'dan Sevilla, Betis ve Espanyol'un da transfer için devrede olduğu öne sürüldü. Kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen Ben Arfa bu sezon 7 gol attı.