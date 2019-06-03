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savunmayı ’le güçlendirecek

savunmasını Nijeryalı stoper ile güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe sezonu Rize’de geçiren futbolcuyu almak için ile masaya oturacak.

F.Bahçe Awaziem’i Porto’dan isteyecek

F.Bahçe'nin sezonun 2. yarısında Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Awaziem ile ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcunun uygun şartlarda transfer edilmesi için Porto ile masaya oturacak.​

KİRALAMAK PORTO SATMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin 'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak 'nun satıştan yana olduğu öğrenildi. Porto ile yakın zamanda masaya oturulacak...

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