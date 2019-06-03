F.Bahçe'nin sezonun 2. yarısında Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Awaziem ile ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcunun uygun şartlarda transfer edilmesi için Porto ile masaya oturacak.
FENERBAHÇE KİRALAMAK PORTO SATMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin Awaziem'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak Porto'nun satıştan yana olduğu öğrenildi. Porto ile yakın zamanda masaya oturulacak...
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