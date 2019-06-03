F.Bahçe'nin sezonun 2. yarısında Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Awaziem ile ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcunun uygun şartlarda transfer edilmesi için Porto ile masaya oturacak.​

FENERBAHÇE KİRALAMAK PORTO SATMAK İSTİYOR

F.Bahçe'nin Awaziem'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak Porto'nun satıştan yana olduğu öğrenildi. Porto ile yakın zamanda masaya oturulacak...