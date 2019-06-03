Bursasporlu Umut Meraş için bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş son kararı Avcı’ya bıraktı. Yönetimin Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin Umut Meraş için önemli ilerlemeler sağladığı ancak son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. Yönetimin Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.
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