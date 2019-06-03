Bugünkü
Takvim

'ın transferi Avcı’ya bağlı

lu için bir süredir görüşmelerini sürdüren son kararı Avcı’ya bıraktı. Yönetimin 'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.

Umut Meraş Avcı’ya bağlı
Beşiktaş Yönetimi'nin Umut Meraş için önemli ilerlemeler sağladığı ancak son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. Yönetimin Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın Umut Meraş transferi Avcı’ya bağlı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri