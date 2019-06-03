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Avcı istedi için düğmeye bastı

Siyah-Beyazlı yönetim, Kagawa’nın transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu ’la Ömer için görüşecek. ’nın takımda görmek istediği 29 yaşındaki stoper için yapılacak teklifin olumlu sonulaçnması bekleniyor

Abdullah Avcı Ömer’i istiyor

Beşiktaş'tan Ömer Toprak operasyonu... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yeni hoca Abdullah Avcı ile yaptığı ilk görüşmede Ömer Toprak'ın adının ön plana çıktığı öğrenildi. Mirin'in performansından memnun olmayan yönetimin 'da 2 sezon oynayan Ömer için start verdiği belirlendi.

BAŞKAN ORMAN YÜRÜTECEK
Alman kulübünde geçen sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ömer Toprak'ın kiralanması için bu hafta ilk ciddi adımın atılması bekleniyor. Bu transferi Başkan Orman'ın bizzat yürüteceği ortaya çıktı.

AVCI BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
A çalıştırdığı dönemde Ömer Toprak'a milli maçlarda şans tanıyan Abdullah Avcı'nın Ömer'in Vida ile uyumlu bir ikili oluşturacağını düşündüğü öğrenildi. Avcı'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.

DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLECEK
Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Ömer Toprak'ın Avcı faktörü nedeniyle teklifi kabul edeceği iddia ediliyor. 'ın Kagawa transferinde iyi ilişkiler kurduğu Dortmund'u ikna etmesi bekleniyor.


BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK
'ın 'nın takımın başına geçmesinden sonra Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

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