Beşiktaş'tan Ömer Toprak operasyonu... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yeni hoca Abdullah Avcı ile yaptığı ilk görüşmede Ömer Toprak'ın adının ön plana çıktığı öğrenildi. Mirin'in performansından memnun olmayan yönetimin Dortmund'da 2 sezon oynayan Ömer için start verdiği belirlendi.

BAŞKAN ORMAN YÜRÜTECEK

Alman kulübünde geçen sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ömer Toprak'ın kiralanması için bu hafta ilk ciddi adımın atılması bekleniyor. Bu transferi Başkan Orman'ın bizzat yürüteceği ortaya çıktı.

AVCI BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Ömer Toprak'a milli maçlarda şans tanıyan Abdullah Avcı'nın Ömer'in Vida ile uyumlu bir ikili oluşturacağını düşündüğü öğrenildi. Avcı'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.

DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLECEK

Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Ömer Toprak'ın Avcı faktörü nedeniyle teklifi kabul edeceği iddia ediliyor. Beşiktaş'ın Kagawa transferinde iyi ilişkiler kurduğu Dortmund'u ikna etmesi bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Ömer Toprak'ın Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.