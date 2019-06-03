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için ’nin kapısını çaldı

İspanyol basını, ’in için ’ye 12 milyon Euro ile birlikte stoper ’yu kiralama teklifinde bulunduğu yazdı. Bayram sonrası pazarlık olacak!

İspanyol devi Eljif Elmas’tan vazgeçmedi

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de sadece alınacak değil satılması söz konusu olan futbolcular da var. Bunlardan bir tanesi de ciddi talipleri bulunan Eljif Elmas. İspanyol basını Eljif için ciddi bir teklifi manşetlerine taşıdı.

MONTERO'YU TEKLİF ETTİLER
Habere göre Atletico Madrid, Eljif için F.Bahçe'ye 12 milyon Euro nakit ile birlikte 20 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiralamayı teklif etti. Her iki kulüp bayram sonrası masaya oturacak.

F.BAHÇE 15 MİLYONDA ISRARLI​
F.Bahçe'nin ​Eljif için kapıyı 15 milyon Euro'dan açmak istediği de biliniyor. Atletico teklifinde zam yaparsa imzalar atılabilir. Aksi halde Eljif sezonu F.Bahçe'de geçirmesi yüksek olasilik.​



ELJİF ELMAS CİDDİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI
Beklenen forma şansını geçtiğimiz sezon yakalayan Türk asıllı Makedon yıldız Eljif Elmas kritik golleariyle de dikkat çekti. Eljif değerini bulursa satılacak. Aksi halde en az 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek.

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