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  • 03.06.2019 06:40
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 06:40

maçı öncesi Mbappe şoku!

'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında , rakibinin sol ayak bileğine basması sonrası yerde kaldı ve soyunma odasına sekerek gitti. Mbappe, ikinci yarının başında yerini Ben Yedder'e bıraktı.

Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

'nın yıldızlarından , maçı öncesi sakatlık geçirdi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu üçüncü maçında karşılaşacağımız Fransa'da Kylian Mbappe, şoku yaşandı. Horozlar'ın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Mbappe, ilk yarının son dakikalarında sol ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlık geçirdi.



Sekerek oyundan çıkan yıldız futbolcunun, 8 Haziran'da A Milli Takımımızla oynanacak maçta yer alıp almayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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