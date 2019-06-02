Trabzon’la söz kestik

Trabzonspor'a transferi an meselesi olan John Ogu kulüp yetkilileri ile görüşüp sözlü olarak anlaştıklarını söyledi. Ogu, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapacaklarını da vurguladı. Trabzonspor Hapoel Beer Sheva kulübü ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Ogu'yu gündemine almıştı.
BİR PROBLEM GÖRÜNMÜYOR
Ogu, Trabzonspor ile görüştüğünü doğrulayarak, "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Afrika kupası maçları var. Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım. Taraftarına hayran kaldım" dedi.
BİR PROBLEM GÖRÜNMÜYOR
Ogu, Trabzonspor ile görüştüğünü doğrulayarak, "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Afrika kupası maçları var. Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım. Taraftarına hayran kaldım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.