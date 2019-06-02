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Trabzon’la söz kestik

Bordo-Mavili takıma olma ihtimali yükselen Ogu, “’la söz kestik. şimdiden hayran kaldım”dedi.

Trabzon’la söz kestik
Trabzonspor'a i an meselesi olan John Ogu kulüp yetkilileri ile görüşüp sözlü olarak anlaştıklarını söyledi. Ogu, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapacaklarını da vurguladı. Hapoel Beer Sheva kulübü ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Ogu'yu gündemine almıştı.

​BİR PROBLEM GÖRÜNMÜYOR
Ogu, Trabzonspor ile görüştüğünü doğrulayarak, "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında kupası maçları var. Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım. hayran kaldım" dedi.

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