Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı ne zaman?

Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua maçı için geri sayım başladı. 4 ayrı federasyonda ağır sıklet dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan Anthony Joshua ve Andy Ruiz Jr tartımları yapıldı. Madisone Square Garden'de gerçekleşecek karşılaşma öncesi Joshua 112.2 kg, Amerikalı boksör Ruiz ise 118.8 kg geldi. Karşılaşma hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Peki, Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ANDY RUİZ JR - ANTHONY JOSHUA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çıktığı 22 boks maçında 22 galibiyet elde eden Anthony Joshua Amerikalı rakibi Ruiz Jr ile ringe çıkacak. Dev karşılaşma 1 Haziran Cumartesi gününü 2 Haziran Pazar gününe bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ANTHONY JOSHUA KİMDİR?

Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.

2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.

Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi.