



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş'le birlikte toplantıda İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral da yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 67'nci yaşını, üzerinde, 'Milli takıma yeniden güneş doğdu' yazısı bulunan pastadaki mumu üfleyip, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı dileyerek kutladı.





A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaşacak. Özbekistan maçı öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'taki toplantı öncesinde gazeteciler teknik direktör Şenol Güneş'in 67'nci yaşını kutladı.





KALPAK HEDİYE EDİLDİ

Şenol Güneş, üzerinde, 'Milli takıma yeniden güneş doğdu' yazısı bulunan pastadaki mumu üflerken, Avrupa Şampiyonasına katılmayı diledi. Güneş daha sonra kendisine hediye edilen kalpağı taktı.





MERİH DEMİRAL: İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ

Kutlamanın ardından basın toplantısında konuşan İtalya Serie A Ligi takımlarından Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral, İtalya liginin, savunmacılar için önemli bir lig olduğuna değindi. Genç futbolcular açısından İtalya liginin tecrübe adına önemine değinen Demiral, "İlk günden bu yana adaptasyon sürecini iyi atlattığımı düşünüyorum. Daha da tecrübe edinip iyi şekilde devam etmek istiyorum" dedi.

Fransa'nın önemli futbolculara sahip olduğuna değinen genç savunmacı, "Bizim için önemli maç. İnşallah çok güzel sonuç alırız. Yarın hazırlık maçında iyi sonuç alıp Fransa ve İzlanda maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Her gün hocamız toplantı yapıyor. Şu an takımdaki ortam çok iyi. Gençler ve ağabeyler olsun çok iyi ortam var. Bunu iki resmi maça çok iyi yansıtmak ve iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

Melih Demiral ise, Serie A'nın özellikle savunma oyuncuları için çok önemli bir lig olduğunu belirterek, kendisi yaşındaki oyuncuların tecrübelenmesi açısından da ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

İtalya'ya transfer olduktan sonra adaptasyon sürecini iyi bir şekilde atlattığını dile getiren Melih, "İnşallah daha çok tecrübe edinip en iyi şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Melih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynanacak karşılaşmada, konuk takımın kadrosundaki Griezmann, Mbappe, Giroud gibi oyunculara karşı özel bir çalışma yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Maçtan önce bu futbolcuları izleyerek bir ön hazırlık yapabilirim. Bunlar çok önemli futbolcular. Bizim için de çok önemli bir maç. İnşallah çok iyi bir sonuç alırız. Yarın bir hazırlık maçımız var. Orada da iyi bir sınav geçirip önümüzdeki Fransa ve İzlanda maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, şu anda milli takımdaki ortamın çok iyi olduğunu dile getirerek, bunu önlerindeki iki resmi maça çok iyi bir şekilde yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti.

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