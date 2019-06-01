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  • 01.06.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 19:25

Galatasaraylı formasını giydi

'in gol kralı taraftarlar ile hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında üzerine giydiği formasıyla kafaları karıştırdı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında da yer almayan Senagalli golcünün bu hareketi 'Konyaspor'a bu oldu' diye yorumlandı.

Diagne formayı giydi! Konyaspor...

'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan , hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında forması giydi.



Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un forması olan Diagne, "Konyaspor'a mı transfer oldu" iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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