Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Konyaspor forması giydi.









Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un forması olan Diagne, "Konyaspor'a mı transfer oldu" iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.