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yönetimle transfer zirvesi yaptı! "7 transfer istiyorum"

'da tamam... Kadroya 6 takviye daha olacak. Tecrübeli hoca ilk olarak 8 numara, forvet, sağ bek transferinin yapılmasını yönetimden istedi... Rotasyonu genişletmek isteyen Terim yedek kaleci ve iki yedek stoper alınmasını talep etti.

7 transfer istiyorum

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim, takviye istediği bölgeleri bir raporla yönetime sundu. Babel'le anlaşma salayan Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ilk olarak Ndiaye'nin yerine 8 numara, forvet ve sağ bek transferi üzerinde durduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ'Nİ DÜŞÜNÜYOR
Şampiyonlar Ligi'ni de düşürek rotasyonu genişletmek isteyen tecrübeli teknik adamın yerli bir yedek kaleci ile 1'i genç 2 alternatif stoper transferi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

SÜRPRİZLER DE YAŞANABİLİR
Takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda ve Diagne'nin satılmaları durumunda ise transferde sürprizler yaşanabileceği belirtiliyor. Yönetim bu nedenle transferde adımlarını acele etmeden atacak

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