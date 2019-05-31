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’u Penaltılarla deviren ’e çıktı

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta , 45’te Gökhane i löne geçti. Dakikalar 82’yi gösterdiğinde ise Mirkan beraberlik golünü kaydetti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Gazişehir penaltılarla 'e çıktı.

Hoşgeldin Gazişehir

TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğu Gazişehir Gaziantep kazandı. Muhteşem bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi.

5'TE 5 YAPTILAR
MAÇA iki takım da istekli başladı. Gazişehir ilk yarının son dakikasında Gökhan Alsan'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Hatayspor golcüsü Mirkan Aydın ile beraberliği yakaladı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda sonuç değişmedi. Penaltılarda Hataylı Mesut, Mirkan ve Korkhisko hata yapmazken Gökhan topu dışarı yolladı. ise penaltılarda Poepon, Jefferson, Kerim, Mehmet ve Ahmet ile 5'te 5 yaptı.

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