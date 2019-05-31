TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğu Gazişehir Gaziantep kazandı. Muhteşem bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi.

5'TE 5 YAPTILAR

MAÇA iki takım da istekli başladı. Gazişehir ilk yarının son dakikasında Gökhan Alsan'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Hatayspor golcüsü Mirkan Aydın ile beraberliği yakaladı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda sonuç değişmedi. Penaltılarda Hataylı Mesut, Mirkan ve Korkhisko hata yapmazken Gökhan topu dışarı yolladı. Gazişehir ise penaltılarda Poepon, Jefferson, Kerim, Mehmet ve Ahmet ile 5'te 5 yaptı.