Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülke basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bu sezon 30 kez fileleri sarsan Diagne, Juventus'la devamlı temas halinde olduğunu söyleyerek, "Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında bulunmak gurur verici" dedi.

JUVENTUS BANA HEP DESTEK OLDU

Juventuslu yetkililerin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini söyleyen Senegalli oyuncu Diagne, "Zaten Juve, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı" dedi.

AİLEM İÇİN PARA KAZANMALIYIM

Juventus'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Diagne, "G.Saray'dan ayrılmam gerekirse en yüksek parayı veren kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor"dedi.





BENİM PERFORMANSIM ORTADA

Attığı 30 golün üzerine fazla söylenecek birşey olmadığını vurgulayan Senegalli futbolcu, "Benim performansım ortada. İyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. İyi bir para gelirse buradan ayrılırım" dedi.