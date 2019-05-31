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’nın resmi girişimlere başladığı Faslı golcü , menajeri aracılığıyla Trabzon’a gelmek istediğini belirtti... 26 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde...

Alioui fırtına için can atıyor

Fransa Ligi ekiplerinden Nimes'te forma giyen Rashid Alioui adım adım Trabzonspor'a doğru... 'nın transferi için resmi girişimlere geçtiğimiz günlerde başladığı 26 yaşındaki Faslı golcü Rachid Alioui menajeri aracılığıyla haber yollayarak, transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

RASHİD'İN ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR​
Oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Trabzon'a oranla daha çok para önermesine rağmen Alioui'nin önceliği . Geçtiğimiz sezon tam olarak forvet hattında oynamayan Rashid sezonu 5 golle tamamlamıştı.

İKİ SEZONDA 22 GOLÜ VAR
, geçtiğimiz sezon Nimes formasıyla sadece 5 gol atabilmişti. Bir önceki sezon ise 17 kez fileleri havalandırdı.

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