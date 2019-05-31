G.Birliği'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinden kopan başarılı hoca ardından Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. 45 yaşındaki teknik adam, "Kasımpaşa gibi köklü bir takımda çalışacağım için mutluyum. Burada büyük hedeflerim var. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
- Spor
- 31.05.2019
- Gazete
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