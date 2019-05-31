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Spor Toto ekiplerinden , 'ni yeniden Süper Lig'e çıkaran ile anlaşmaya vardı.

İbrahim Üzülmez Kasımpaşa ile anlaştı
G.Birliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinden kopan başarılı hoca ardından ile her konuda anlaşma sağladı. 45 yaşındaki teknik adam, "Kasımpaşa gibi köklü bir takımda çalışacağım için mutluyum. Burada büyük hedeflerim var. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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