Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu G.Saray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı nedeniyle 8 maç men ve 31 bin lira para cezası verdi.

HANEDAR'A 60 GÜN

Medipol Başakşehir maçında meydana gelen ihlallerden dolayı disipline sevkedilen Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı. PFDK daha önce de Terim'e 3 Ümit Davala'ya 1 maç ceza vermişti.