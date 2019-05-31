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'a 8 maç ceza

karşılaşmasındaki olaylardan sonra ’dan 8 maç men cezası aldı. Hasan Şaş böylece ’da en ağır cezayı alan isim oldu.

En ağır cezayı şaş aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu G.Saray'ın yardımcı antrenörü 'a maçında sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı nedeniyle 8 maç men ve 31 bin lira para cezası verdi.

HANEDAR'A 60 GÜN
Medipol Başakşehir maçında meydana gelen ihlallerden dolayı disipline sevkedilen A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı. daha önce de Terim'e 3 'ya 1 maç ceza vermişti.

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