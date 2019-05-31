Milli Takım'da büyük şanssızlık... A Milliler'de ikinci yarıda Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlanarak oyundan çıktı. İki yıldızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa maçı öncesinde sakatlık yaşaması teknik heyeti de korkuttu. Hafif sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ise dün ikinci yarıda forma giydi. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise riske edilmedi.
- Spor
- 31.05.2019
- Gazete
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