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maçı öncesi kırmızı alarm! Cenk ve Okay sakatlandı

Kritik maçı öncesi 'da büyük şanssızlık... Dün gece ile oynanan maçta ve ’nun sakatlık yaşaması büyük şok yaşattı.

Fransa maçı öncesi kırmızı alarm
Milli Takım'da büyük şanssızlık... A Milliler'de ikinci yarıda Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlanarak oyundan çıktı. İki yıldızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maçı öncesinde sakatlık yaşaması teknik heyeti de korkuttu. Hafif sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ise dün ikinci yarıda forma giydi. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise riske edilmedi.

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