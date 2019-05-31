Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını dört bir koldan yürütürken Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını dört bir koldan yürütürken Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
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