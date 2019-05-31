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  • 31.05.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 11:38

transferde bombayı patlatıyor! Şili basını Aranguiz'i açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan , transferler için kollarını sıvadı. Şili basınında ise Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Şilililere göre Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen 'in peşinde.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını dört bir koldan yürütürken Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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