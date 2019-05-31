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  • 31.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:38

'i resmen açıklandı!

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00’da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı resmen açıklandı!

'nın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir. "

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