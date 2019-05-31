Başakşehir Kulübü teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı için veda mesajı yayınladı. Açıklamada, "Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.