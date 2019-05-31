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’den 'ya veda mesajı

kulübü takımdan ayrılan teknik direktör için veda mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Avcı ile kendisinin isteği doğrultusunda anlaşarak yollarımız ayrılmıştır” denildi.

Başakşehir’den veda mesajı
Başakşehir Kulübü teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı için veda mesajı yayınladı. Açıklamada, "Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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