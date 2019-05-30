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maçı öncesi konuştu: Dostane bir maç bekliyorum

, “ önünde dostane bir maç bekliyorum. Durumumuzu görmek istiyorum” dedi

Dostane bir maç olsun

Şenol Güneş önünde dostane bir maç beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Birbirimize yakınız. adına onlar da kendi ülkelerinden fazla oyuncular var. Bize benzer taraftarları var. Sadece kendi oyunumuzu oynayacağız. Mevcut oyuncularımızın durumunu görmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız" diye konuştu.

HEDEFİMİZ FRANSA
maçına da değinen Güneş, "Fransa Avrupa'yı besleyen bir ülke. Son 'nı kazanan bir takım. Bu bir tespittir, teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp hücum da yapacağız, savunma da yapacağız. Amacımız Fransa'yı yenmek" diye konuştu.

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