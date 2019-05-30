Şenol Güneş Yunanistan önünde dostane bir maç beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Birbirimize yakınız. Futbol adına onlar da kendi ülkelerinden fazla oyuncular var. Bize benzer taraftarları var. Sadece kendi oyunumuzu oynayacağız. Mevcut oyuncularımızın durumunu görmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız" diye konuştu.

HEDEFİMİZ FRANSA

Fransa maçına da değinen Güneş, "Fransa Avrupa'yı besleyen bir ülke. Son Dünya Kupası'nı kazanan bir takım. Bu bir tespittir, teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp hücum da yapacağız, savunma da yapacağız. Amacımız Fransa'yı yenmek" diye konuştu.