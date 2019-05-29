UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Tottenham - Liverpool karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler merakla Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi Tottenham - Liverpool maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak. 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.​

TOTTENHAM TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi'nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax'a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool'un rakibi oldu.

DEVLER LİGİ'NDE İKİNCİ İNGİLİZ FİNALİ

Tottenham'ın Liverpool ile karşılaşacağı 2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak. İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.