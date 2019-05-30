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Muslera'dan çarpıcı açıklamalar! varsa pes etmek yoktur

Cimbom’un Uruguaylı kalecisi, şampiyonluk ve kulübüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray varsa pes etmek yoktur

Fernando ​Muslera'dan özel açıklamalar. Nando, "Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların. İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur" dedi. Tecrübeli kaleci, "Baktığınız zaman çevrenize Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum. O yüzden 'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok. Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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