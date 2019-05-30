Fernando ​Muslera'dan özel açıklamalar. Nando, "Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların. İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur" dedi. Tecrübeli kaleci, "Baktığınız zaman çevrenize Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok. Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.