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  • 30.05.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 21:49

Guti, 'taki görevinden ayrıldı

İspanyol basını, 'in ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Guti'nin 'da kendisine takım aradığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

'ın yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı 'in, görevinden ayrıldığı bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Guti'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshettiği duyuruldu.

Marca gazetesi, Guti'nin Beşiktaş'ta iyi bir tecrübe kazanmasına rağmen zor bir sezon geçirdiğini belirtti. Haberde, siyah beyazlı kulübün yaşadığı ekonomik sorunların, İspanyol teknik adamın ayrılmasında önemli bir etken olduğu ileri sürüldü.

Guti'nin 'da kendisine takım aradığı ifade edildi.

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