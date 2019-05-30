Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Spor Toto 1. Lig'in play-off turu final aşamasında Gazişehir Gaziantep ile Hataypsor mücadele edecek. Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için kıyasıya mücadele edecek iki takımın karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, TFF 1. Lig play off final maçı hangi kanalda? Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçının ayrıntıları...

HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkma maçı olan Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak karşılaşma 30 Mayıs'ta saat 21.45'te başlayacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sport Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.