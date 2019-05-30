Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Nikola Kalinic attığı 22 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Sarı-Lacivertliler'in yarı finaldeki rakibi ise Tofaş oldu.
- Spor
- 30.05.2019
- Gazete
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