Bugünkü
Takvim

yarı finalde! Fenerbahçe Beko 92-59

Telekom’u eleyen Fener yarı finalde
Tahincioğlu Basketbol Play-Off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Nikola Kalinic attığı 22 sayıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Sarı-Lacivertliler'in yarı finaldeki rakibi ise Tofaş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe yarı finalde! Fenerbahçe Beko 92-59 Türk Telekom
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri